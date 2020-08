WhatsApp: novo número para receber notícias do Correio Braziliense

CB Correio Braziliense

(foto: Divulgação/CB)

O número para receber notícias do Correio Braziliense no WhatsApp mudou. Agora, leitores e assinantes podem receber, ao longo do dia, as principais notícias do Distrito Federal, do Brasil e do mundo pelo contato (61) 9 9161-6888. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade.

Para se inscrever, basta adicionar aos contatos o número de telefone e enviar um "olá". Com isso, o internauta será incluído na lista de transmissão das informações automaticamente. Depois de enviar a mensagem, o usuário receberá todas os destaques de política e economia, além dos acontecimentos locais, nacionais e internacionais de maior relevância.

Caso ainda não tenha o aplicativo do WhatsApp instalado no smartphone, basta ir à loja virtual do celular - Apple Store, para o sistema ioS, e Play Store, para Android - e instalá-lo. O download é rápido e gratuito. Aguardamos o seu "olá"!