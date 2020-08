Polícia flagra homem traficando drogas em Ceilândia

DD Darcianne Diogo

Homem traficava drogas em regiâo de Ceilândia que alvo de muitas denúncias - (foto: Material cedido ao Correio)

Equipes da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) prenderam, na noite desta sexta-feira (28/8), um homem sob a acusação de tráfico de drogas, na EQNN 06/08. Vídeo obtido pelo Correio mostra o momento em que o homem comercializa a droga, em frente a uma distribuidora da cidade. Dois adolescentes também foram apreendidos.

Segundo as investigações, a região é alvo de intensas denúncias anônimas devido ao tráfico de drogas. "A equipe visualizou três indivíduos em atitude suspeita, típicas de traficantes e iniciou o monitoramento. Com isso, foi possível registrar em vídeo diversas vendas das substâncias", detalhou o delegado-adjunto da 23ª DP, Douglas Fernandes.

A filmagem mostra os suspeitos conversando e, em seguida, eles se alternam para buscar as drogas nos "estoques", em um beco. Depois, os jovens retornam com a porção do entorpecente e entregam ao usuário. Aos policiais, o comprador confessou que comprou a substância por R$ 10.

Os investigadores apreenderam mais de 20 porções de maconha embaladas e fracionadas, quatro tabletes e quatro porções de crack. Além disso, foram localizados R$ 189 em espécie, bem como uma faca de serra utilizada para cortar a maconha.

Todos os envolvidos foram conduzidos à unidade policial. Durante a busca pessoal, a polícia descobriu, ainda, que um menor de idade havia sido apreendido na quarta-feira passada (19/8).