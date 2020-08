Corpo encontrado em Valparaíso é de servidor desaparecido

JF Jaqueline Fonseca

Lázaro Rosa está desaparecido desde 30 de junho - (foto: reprodução)

O corpo encontrado em Valparaíso (GO) é do servidor do Ministério da Agricultura Lázaro Rosa, 29 anos. Por meio da impressão de digital, técnicos do Instituto de Identificação da Polícia Civil goiana confirmaram a identidade do jovem nesta sexta-feira (28/8). Lázaro estava desaparecido desde 30 de junho.

Identificação

O corpo do jovem chegou a ser transferido para o IML de Goiânia para que fosse feito um exame de identificação através da arcada dentária, pois, até então, os peritos estavam com dificuldade em conseguir resultado com a biometria.

Mas, hoje cedo, o papiloscopista de plantão conseguiu a coleta da digital com uma técnica chamada látex. Antes, a pele precisou ser hidratada algumas vezes. “Hoje, graças a Deus, eu consegui identificar os 12 pontos necessários pra gente confirmar a identidade”, explicou o papiloscopista Bruno Alessandro dos Santos Soares. Se essa técnica não tivesse funcionado, a identificação seria feita através de exame da arcada dentária ou de DNA, o que levaria, pelo menos, 30 dias.

Causa da morte



Lázaro Rosa ficou desaparecido 54 dias. Grupos foram organizados para pregar cartazes e buscar pistas. Ele era servidor público do Ministério da Agricultura na Secretaria de Aquicultura e Pesca, lotado no Departamento de Registro e Monitoramento da Aquicultura e Pesca.



Quanto à causa da morte, ainda não é possível saber. O exame cadavérico foi feito e o resultado deve demorar, ao menos, um mês para sair.