Caminhão "perde freio" e colide com cinco carros em São Sebastião

SP Sarah Peres

A pista precisou ser interditada após o acidente que envolveu o caminhão e cinco carros - (foto: CBMDF/Divulgação)

Um motorista de caminhão, de 68 anos, colidiu em cinco carros após perder o controle do veículo, no início da tarde desta sexta-feira (28/8). Ninguém se feriu. O caso foi registrado na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

Nilson Martins Barboza conduzia o caminhão pela Avenida Central de São Sebastião quando perdeu o freio na descida íngreme da área. O pedal teria parado de funcionar e, por isso, o motorista não conseguiu parar o veículo antes de bater em outros automóveis que estavam na via, além de um poste de iluminação.

Só depois das batidas é que o caminhão parou. Parte dos materiais de construção que estavam na caçamba ficaram esparramados pela Avenida Principal. Os carros que se envolveram no acidente são: um Fiat Stilo amarelo; uma Mercedez-Bens C-180 cinza; um Fiat Siena branco; um GM Celta azul; e um VW Voyage branco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, enviando 13 militares ao local. Apesar do cenário e das colisões, nenhum dos motoristas envolvidos nas batidas tiveram ferimentos e, portanto, não precisaram ser levados ao hospital.

A Polícia Militar também participou do atendimento, auxiliando no controle do trânsito na área, que precisou ser interditado.