Ministério da Agricultura e amigos lamentam morte de servidor

JF Jaqueline Fonseca

A identidade do corpo foi confirmada pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil de Goiás - (foto: reprodução)

O Ministério da Agricultura (Mapa) emitiu nota manifestando pesar pela morte do servidor Lázaro Rosa, de 29 anos. Amigos e colegas de trabalho também lamentaram a morte do jovem e disseram que o clima hoje foi de tristeza no departamento no qual ele era lotado.

Após a confirmação da morte, no ambiente de trabalho houve uma “onda de afago triste e bonita” conforme definiu o colega de serviço e amigo Louer Moura de 34 anos. Ele disse que todos se envolveram desde o Secretário de Estado até os terceirizados, manifestando apoio e solidariedade à família. Ele lamentou a confirmação da morte pois disse que tinha esperança. “Agora é firmar o entendimento nos fatos e aceitar a impermanência da vida! Há quem jure que acaba no último suspiro, mas há quem diga que há uma vida eterna! Uma jornada ainda a ser cumprida após a morte. Certo é que a memória guarda com requintes tudo o que se viveu, e se se viver momentos memoráveis com seus amigos, enquanto houver tais lembranças aí uma eternidade!” desabafou o amigo de longa data.

O advogado e servidor público conhecia Lázaro há oito anos, desde que o jovem começou a trabalhar no Ministério. Segundo os amigos, era lotado no Departamento de Registro e Monitoramento da Aquicultura e Pesca. Giselle Santos conta que trabalhava na mesma sala de Lázaro desde 2016. “Ele sempre foi tranquilo, educado, calmo e inteligentíssimo. Acho que precisamos ter mais cuidado e atenção aos que nos rodeiam. Dar importância ao sofrimento alheio”, disse a servidora pública.

A assessoria de comunicação do Mapa e da Secretaria de Aquicultura e Pesca emitiu nota manifestando mais profundo pesar pelo falecimento do servidor. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, ratificando nossos sentimentos pela perda de excelente pessoa e um profissional dedicado e competente", diz o texto.

Nesta sexta-feira (28/8), o Instituto de Identificação da Polícia Civil de Goiás confirmou que o corpo encontrado em Valparaíso (GO) é do servidor do Ministério da Agricultura Lázaro Rosa, 29 anos. Por meio da impressão de digital, técnicos do confirmaram a identidade do jovem. Lázaro estava desaparecido desde 30 de junho.

A Polícia Civil aguarda a conclusão do laudo cadavérico para esclarecer a razão da morte de Lázaro. O exame fica pronto na semana que vem.

Nota do Ministério da Agricultura:

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Secretaria de Aquicultura e Pesca manifestam o mais profundo pesar pelo falecimento do servidor Lázaro Rosa Franco. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, ratificando nossos sentimentos pela perda de excelente pessoa e um profissional dedicado e competente.