Bolt e Atena são os nomes dos dois novos labradores do Corpo de Bombeiros

CB Correio Braziliense

(foto: Divulgação/CBMDF)

Nesta sexta-feira (28/8), o mais novo casal de“cãesbatentes” do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) recebeu os nomes de Atena (fêmea) e Bolt (macho). Quase cinco mil pessoas votaram pelas redes sociais da corporação para decidir como os dois filhotes de cães da raça Labrador Retriever seriam chamados.



Os cães foram selecionados por meio de avaliação genética e de uma série de testes que evidenciaram qualidades necessárias a um cão de busca e salvamento. Aptidão no meio aquático, não ter medo de altura e não se incomodar com barulho foram algumas características decisivas na escolha, além da sociabilidade e espírito de competitividade.

Os filhotes estão em treinamento realizado pela equipe cinotécnica do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), com outros dois cães da mesma raça recebidos pela corporação em junho, Baruk e Delta. Os quatro animais foram doados pela empresa Vale devido à participação dos cães do CBMDF nas buscas em Brumadinho, após o rompimento da barragem de rejeitos.