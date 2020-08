Trabalho remoto gera economia de R$ 10 milhões no TJDFT

CB Correio Braziliense

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O trabalho remoto, adotado devido à pandemia do novo coronavírus, gerou economia de mais de R$ 10 milhões no orçamento Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). A redução de gastos, segundo o órgão, aconteceu entre março e julho deste ano.

De acordo com informações do TJDFT, ocorreu redução do custeio com materiais de escritório, impressões, energia elétrica, água, combustível, correios, service desk, manutenção veicular e também aos contratos de serviços de limpeza, atendentes, copeiragem, gráfica e estagiários.

Além disso, o órgão também verificou redução no consumo de água. Em comparação a igual período de 2019, o uso do recurso caiu pela metade, enquanto o de materiais de escritório ciau 78%.

O TJDFT ainda destaca que os processos judiciais e administrativos, em formato eletrônico, permitiram a manutenção da maior parte das atividades à distância, com a consequente desocupação dos prédios.

Além disso, apesar do serviço remoto, a produtividade foi mantida, segundo as estatísticas processuais. Desde 3 de agosto, a medida que prevê estratégias de retorno dos serviços presenciais no órgão está em andamento, de forma escalonada.