CB Correio Braziliense

CURSOS

Workshop

O professor Willocking oferece um workshop de hip-hop. A aula inaugural será no dia 10 de setembro. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 9 9463-4726 ou pelo email inscricaoascapcultural@gmail. com. Local: EQNO 1/3, Lote A, área especial, Setor “O”.

Qualificação profissional

O Senac-DF abre inscrições para cursos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas áreas de beleza, gastronomia, moda, tecnologia de informação, gestão e negócios, saúde e turismo e lazer. Serão ofertadas 2.268 vagas em 59 cursos técnicos e de formação inicial e continuada. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (www.df.senac.br/inscricao-psg/) até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes. Quando: até 8 de setembro. Valor: gratuito.

Guia de turismo

O Senac-DF está com inscrições abertas para o curso técnico em guia de turismo, com carga horária de 800 horas. As aulas iniciarão em 8 de setembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, com possibilidade de aulas diurnas aos sábados, uma vez por mês, das 9h às 15h, que serão previamente informadas pela unidade educacional. Investimento: R$ 406,50 em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. A inscrição deve ser feita presencialmente na unidade de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), localizada na quadra 5 do Setor Comercial Sul. Mais informações: 3313 8877, das 10h às 16h.

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou e-mail textos.revi sart@gmail.com.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos online e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube www.youtube.com/chan nel/UCH_ZwYUmBg nMhDzX7e444aA/featured.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção. O curso oferece conhecimento prático e teórico, das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Aos sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/exten sao-presencial/direito/compliance-e-anticorrupcao.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Cursos superiores

O Instituto Federal de Brasília (IFB) oferece mais de 200 vagas para cursos superiores em duas unidades: Campus Brasília e Campus Planaltina. No IFB Campus Brasília são 186 vagas em sete cursos superiores, vespertino e noturno, para graduação em eventos, licenciatura em dança, tecnologia em sistemas para internet, entre outros. Esta seleção será realizada por meio da nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2019. O período de inscrição vai até 6 de setembro, pelo site do processo seletivo, no endereço eletrônico processoseletivo.ifb.edu.br.

OUTROS

Loja colaborativa

Empreendedores que vendiam produtos em feiras nas praças das quadras do Guará podem oferecê-los, agora, por meio da loja virtual www.lojinha.jornaldoguara.com.br. O cadastro é gratuito, realizado pelo e-mail alojinhabrasilia@gmail.com.

Voluntariado

O projeto Educação Compartilhada, desenvolvido por seis ex-alunos do Colégio Marista João Paulo II para oferecer ferramentas para ampliar as oportunidades de estudantes da rede pública no acesso à universidade, principalmente neste momento de suspensão das aulas presenciais, está arrecadando, até 4 de setembro, materiais didáticos que serão direcionados para os inscritos na ação voluntária. Os livros, apostilas e outros materiais de apoio poderão ser entregues na portaria lateral do Colégio Marista João Paulo II, na 702 da Asa Norte, das 10h às 18h.

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscrevase.eliaspa.com.br.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Câncer hematológico

Os últimos avanços sobre diagnóstico e tratamento do câncer hematológico serão apresentados no V Simpósio de Hematologia Oncologia D’Or, que acontece hoje. Pela primeira vez, o evento será inteiramente virtual. Cerca de 20 palestrantes vão discutir casos reais, que também serão a base para falar sobre a patogênese das doenças, os métodos laboratoriais que permitem a correta identificação do câncer e as melhores alternativas terapêuticas. Inscrições: www.eventosoncologia dor.com.br/hemato2020/.

Desligamentos programados de energia

LAGO SUL

Aeroporto: Terminal de cargas aéreas, Policia Federal, das 8h às 11h.

NÚCLEO BANDEIRANTE

Avenida Dom Bosco: bloco 790, lote 1; Mercado Núcleo Bandeirante, das 8h40 às 13h30.

Destaques

Feira Bumbaiá

Hoje e amanhã, das 12h às 21h, o shopping Pier 21 recebe mais uma edição da feira Bumbaiá. O evento terá uma série de expositores locais. Será possível, por exemplo, levar para casa deliciosos queijos da Serra da Canastra, salames e outros produtos, que vão de artesanato à moda. Entrada franca. Informações: 3251-2121.



Entretenimento

O Festival Drive-in, localizado no estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília, encerra as atividades em 30 de agosto. O fim de semana é destinado à criançada com o D.P.A – Detetives do Prédio Azul em uma peça ao vivo com os atores da série. Hoje, haverá comediantes locais do DF se revezando em um show de stand up comedy e o Vitão sobe ao palco fechar o evento. A programação completa: www.festivaldrivein.com.br. Ingressos: www.sympla.com.br.

Jardim Botânico

crédito: Mariana Machado /Esp.CB/DA.Press.

O Jardim Botânico de Brasília é uma ótima opção de lazer para o fim de semana. Porém, durante a pandemia, nem todas as atrações estão disponíveis para visitação. Saiba mais sobre o funcionamento do local em http://www.jardimbotanico.df.gov.br/.