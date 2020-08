Unidades prisionais instalam roteadores para melhorar visitas virtuais

CB Correio Braziliense

(foto: Zuleika de Souza/CB/D.A Press - 14/8/15)

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) entregou 19 roteadores sem fio de internet ao Sistema Penitenciário da capital. Os equipamentos, que estão sendo instalados, vão melhorar a conectividade dos dispositivos usados para realização de visitas virtuais entre os detento e os familiares.

As visitas aos presídios do Distrito Federal estão suspensas desde 11 de março, devido à pandemia do novo coronavírus. A previsão é de que a situação seja normalizada em 16 de setembro, a não ser que haja novo adiamento.

Em 19 de agosto, o MPDFT transferiu os roteadores à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape). O Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional (Nupri) verificou, na quinta-feira (27/8), o funcionamento de um dos equipamentos na Penitenciária do Distrito Federal (PDF) I.

Ao todo, os equipamentos custaram R$ 14.530 e os recursos vieram de um acordo de suspensão de processo, em que o pagamento em dinheiro para a compra dos roteadores foi sugerida como pena alternativa para alguém que responde por crime de menor potencial ofensivo.

De acordo com o Nupri, o acesso a tablets e computadores para os internos se comunicarem com os familiares visa minimizar os impactos do isolamento social. Os dispositivos também poderão facilitar o contato dos detentos com os advogados.

O MPDFT ressaltou que os presos não tem acesso livre à internet, tablet ou computador. Os encontros online são previamente agendados e fiscalizados pela Seape.