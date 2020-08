Para ficar milionário

AC Ana Clara Avendaño*

Quem nunca sonhou com a possibilidade de tornar-se milionário ao acertar os números da Mega-Sena, acumulada em R$ 52 milhões? A Caixa Econômica Federal realiza, hoje, às 20h, o sorteio, que será transmitido ao vivo pela RedeTV e nas redes sociais do banco e da emissora. Quem ainda não escolheu os números, tem até as 19h para jogar nas lotéricas credenciadas ou pela internet. Basta escolher de seis a 15 números.

Nos 24 anos de existência da Mega-Sena, os brasilienses levaram 30 vezes o prêmio e arrecadaram, ao todo, R$1.244.792.655,35. A sorte começou a sorrir para os moradores do Distrito Federal em 19 de agosto de 2000, quando o resultado 45-32-43-67-32-05 deixou um morador do DF milhonário.

O morador da Asa Norte Mauricio Neiman, 56 anos, joga na loteria há mais de cinco anos, sempre com a mesma tradição de comprar um único bilhete e marcar os mesmos números. Neste sorteio não foi diferente. “Minha estratégia deu certo outras vezes. Já ganhei alguma coisa quando acertei duas quinas”, conta o aposentado, que sonha em pagar as contas dele e viajar com o dinheiro do prêmio.

Em 2020, foram duas apostas vencedoras feitas em lotéricas da capital. A primeira ocorreu em 24 de junho, na Lotérica Cruzeiro do Sul, no Cruzeiro Velho. O ganhador fez uma aposta simples, de R$ 4,50, e faturou R$ 43.269.740,25. As dezenas sorteadas foram: 15-16-20-38-40-58. O segundo jogo vencedor foi marcado este mês na lotérica Itapoan, na 704 Norte. Os números 01-07-10-12-33-42 renderam R$ 11 milhões, divididos entre 20 cotas de um bolão.

O empresário Renan Freitas, 30, tem o hábito de fazer “uma fezinha” há 15 anos e entregar a sorte ao sorteio eletrônico. “Minha tradição é jogar só na surpresinha (máquina). Eu nunca escolho os números manualmente”, afirma o morador do Lago Sul. Assim como Maurício, o brasiliense já recebeu parte do prêmio. “Aceitei a quadra algumas vezes, em bolões”, diz Renan. Caso o empresário seja o mais novo vencedor do concurso, Brasília ganhará um empreendimento no setor de vinhos.

Como jogar

O apostador pode jogar presencialmente em uma lotérica da Caixa Econômica Federal ou optar pela modalidade on-line. Pra fazer apostas virtuais, acesse o site Loterias Caixa www.loteriasonline.caixa.gov.br e faça um cadastro rápido. Após o preenchimento dos dados, o usuário escolhe os palpites, insere no carrinho e paga as apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito válido cadastrado. O serviço funciona durante 24h, todos os dias. O valor mínimo da compra de bilhetes é de R$ 30, enquanto o máximo pode chegar a R$ 500, por dia. As apostas também podem ser feitas pelo aplicativo Loterias Caixa, na Apple Store, e pelo Internet Banking, para aqueles que têm acesso ao sistema.

Dezenas que já premiaram os brasilienses

