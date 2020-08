Caso raro: nascem bezerros trigêmeos em rebanho do Distrito Federal

CB Correio Braziliense

(foto: Carlene Rezende)

O Distrito Federal registrou um caso raro no rebanho de corte da Embrapa Cerrados. Uma vaca da raça Brasil Genética Nelore (BRGN) pariu trigêmeos, situação atípica, segundo pesquisadores. Chocolate, Baunilha e Nevasca nasceram na madrugada de 14 de agosto e estão saudáveis.

De acordo com a Embrapa Cerrados, o nascimento de trigêmeos é algo raro, principalmente em rebanho de corte. Esse tipo de parto com sucesso, com mãe e filhotes saudáveis, representam menos de 0,5% do total.

Os bezerros nasceram quase com o peso de um animal de gestação única. Cada um, tinha cerca de 22 quilos. Eles estão sendo alimentados pela mãe, em revezamento, e também com auxílio de uma mamadeira. A vaca não tem leite suficiente para os três bezerros.

Um deles já foi praticamente adotado por outro animal do rebanho e também está sendo amamentado por ele. O parto foi natural, o que também é considerado raro. O nascimento de gêmeos é atípico porque a vaca não libera muito ovócitos – células reprodutivas.