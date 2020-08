Homem é preso após furar blitz e colidir em veículo da PM

CB Correio Braziliense

(foto: PMDF/Divulgação)

Policiais militares prenderam um homem acusado de furar uma blitz e colidir com um veículo da corporação. O caso aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira (28/8), quando o suspeito se recusou a parar no ponto de bloqueio, no Park Way.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Os policiais seguiram o suspeito, que só parou quando colidiu em um veículo da corporação, na Candangolândia.

Dentro do carro do suspeito, os policiais encontraram uma pequena quantidade de entorpecente, possivelmente crack. O veículo do suspeito foi recolhido ao depósito do Departamento de Trânsito (Detran) e ele foi autuado por direção perigosa de veículo e porte de substância entorpecente. O homem tem passagens por tráfico de drogas, receptação e violência doméstica.