Ermida Dom Bosco passa por processo de revitalização

(foto: Zuleika de Souza/CB/D.A Press - 9/6/14)

A Ermida Bom Bosco passa por processo de revitalização. O parque está em obras desde 18 de agosto, e, segundo o Executivo, a reforma está sendo feita sem custos extras aos cofres do Governo do Distrito Federal (GDF).

O espaço recebe limpeza e revitalização geral, como da área verde e das estruturas que fazem parte do monumento. O local ganhou nova pintura, reposição de vidros, troca , trocas de fechaduras e reformas de calçadas. Os três conjuntos de banheiro tiveram a parte hidráulica reformada e louças trocadas.

Além disso, há previsão para instalação de novas lixeiras e substituição da iluminação. A Ermida Dom Bosco também ganhará acessibilidade, como guarda-corpo, corrimão e construção de rampas.

Antes da pandemia do novo coronavírus, o parque recebia cerca de 5 mil pessoas por semana. Além do Instituto Brasília Ambiental (Ibran), estão envolvidos na força-tarefa que opera no espaço a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap); Secretarias de Meio Ambiente, de Governo, de Turismo e de Cidades; Companhias Energética de Brasília (CEB) e de Saneamento Ambiental (Caesb); Departamentos de Trânsito (Detran) e de Estradas de Rodagem (DER); Serviço de Limpeza Urbana (SLU); Administração Regional do Lago Sul. Também participam socioeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap).