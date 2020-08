Especialistas aconselham maior hidratação neste sábado devido ao clima seco

CB Correio Braziliense

(foto: Ed Alves/CB/ D.A Press)

O sábado será marcado por tempo ensolarado e umidade baixa. É o que prevê o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Heráclio Alves. “O céu continua com poucas nuvens e não há previsão de chuva na capital”, afirma

Segundo o especialista, o tempo mais quente tem relação com a massa de ar seco que passa pela cidade. A temperatura mínima chegou a 14ºC, na região central, e a máxima pode chegar a 30%C. “A umidade, porém, é inversa a temperatura, e tende a cair”, aponta Heráclio. Os sensores registraram variação da umidade entre 70% a 25%.

Com essa queda, é necessário ficar atento. O recomendado é muita hidratação e evitar sair de casa nos horário de pico, entre às 10h e 16h. “Deve-se ter mais cuidado com qualquer manuseio de fogo próximo a vegetações para evitar qualquer incêndio”, aconselha o meteorologista.

O médico Cyro Marques de Melo aponta para a necessidade de evitar atividades física nos horários de pico e explica os feitos da seca no organismo. “A baixa umidade causa um ressecamento da mucosa nasal e isso interfere nos mecanismos de defesa da nossa via respiratória. Por causa disso que as pessoas sofrem de doenças respiratórias apresentam mais dificuldades na seca”, diz. .

Para diminuir o incômodo o especialista indica uso de soros nasais e hidratantes. “Os soros nasais podem ser usados sob livre demanda, de acordo com o que você sentir que o nariz e gargantas estão secas. A pessoa ainda pode utilizar hidratantes para a pele, que tende a ficar bastante ressecada, e apresentar dermatites, que são irritações”, conta.

Além disso, ele chama a atenção para uma maior ingestão de água. “Uma hidratação em torno de 2 a 2,5 litros de água, mesmo em ambientes com ar condicionado”, acrescenta.