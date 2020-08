Um morto e três feridos em acidente durante a madrugada em Ceilândia

CB Correio Braziliense

O motorista que causou o acidente estava embriagado e foi preso - (foto: Divulgação Corpo de Bombeiros/DF)

Uma mulher de 33 anos morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente na rua da administração, em Ceilândia, na noite desta sexta-feira (28/08). Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência por volta das 23h, o motorista que provocou o acidente estava embriagado.

Ele foi identificado apenas como Rafael, 33, e dirigia um Honda Civic Azul que bateu em um Fox que estava estacionado no canteiro central. Três pessoas estavam no carro, entre elas Juliane Marie Brandão, que foi socorrida e morreu no hospital. Os dois outros ocupantes do carro ficaram feridos. Um deles foi socorrido para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), em estado grave, com traumatismo craniano e sinais de hemorragia interna.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do Civic, apontado como causador do acidente, foi preso após realizar o teste de alcoolemia que constatou 0,43mg/L. Ele foi levado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia).