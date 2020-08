Trabalhador soterrado é resgatado em silo de feijões em Taguatinga

CB Correio Braziliense

O homem de 60 anos estava apenas com a cabeça para fora quando os bombeiros chegaram ao local - (foto: Divulgação Corpo de Bombeiros/DF)

Um trabalhador de 60 anos foi soterrado em um silo de grãos localizado em Taguatinga Sul e resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal por volta das 12h deste sábado (29/8). Quando as equipes chegaram, o homem estava apenas com a cabeça descoberta: o restante do corpo já estava enterrado no silo de feijão.

O homem identificado pelo Corpo de Bombeiros como José Honório Almeida da Silva, de 60 anos, foi socorrido sem ferimentos, mas relatou estar com falta de ar. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) consciente e estável. O corpo de Bombeiros apurou que o trabalhador foi sugado junto com os grãos, quando caiu no silo para tentar pegar um objeto.





O resgate envolveu 17 militares e durou cerca de 40 minutos porque foi necessário fazer a retirada gradual do trabalhador a fim de evitar síndrome compartimental, que provoca o aumento da pressão em um espaço restrito e reduz drasticamente a pressão sanguínea dos músculos e órgãos.