DF tem mais 10 mortes por covid-19; total de vítimas brasilienses chega a 2.248

CB Correio Braziliense

(foto: Nicolas Asfouri/AFP)

Um problema no sistema de registro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) afetou a contagem do número de mortos por covid-19 nas últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas, a pasta contabilizou 10 novas mortes, número abaixo da média diária. Os óbitos ocorreram entre quarta (26/8) e sexta-feira (28). Com isso, o total de vítimas brasilienses chegou a 2.248. Considerados moradores de outras unidades da Federação que morreram no DF, essa quantidade sobe para 2.450.

O número de casos confirmados subiu para 159.526, mais 1.346 em relação ao observado no boletim anterior, publicado na noite de sexta. Do total de infectados, a quantidade de recuperados alcançou 143.119 (89,7%) registros. Ceilândia, Taguatinga, Plano Piloto, Samambaia e Gama permanecem como as cinco regiões administrativas do DF com mais notificações.

Em relação à falha na contagem, a SES/DF explicou que os problemas decorreram de uma "instabilidade na rede e no sistema", o que impediu a equipe de "realizar a captação de óbitos e casos adequadamente". "Não foi registrado nenhum óbito ocorrido hoje (29/8). Os técnicos continuam trabalhando para solucionar os problemas. Amanhã (sábado), esperamos que tudo esteja normalizado, e voltaremos à produção normal", diz nota da pasta.