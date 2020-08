AM Ana Maria Campos

Ibaneis, o cabo eleitoral na sucessão do MPDFT

Ninguém duvida: o governador Ibaneis Rocha (MDB) terá grande influência na escolha do próximo ou da próxima chefe do Ministério Público do DF. A boa relação com o presidente Jair Bolsonaro, responsável pela nomeação a partir de uma lista tríplice, vai fazer a diferença. O mandato da atual procuradora-geral de Justiça do DF, Fabiana Costa, termina em dezembro.