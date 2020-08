Solidariedade

Carreata pela cura de Kyara Lis

Centenas de pessoas participaram de carreata pela cura da pequena Kyara Lis, de 1 ano e 1 mês. Ela tem atrofia muscular espinhal (AME) e precisa tomar um medicamento conhecido como o mais caro do mundo. A manifestação foi feita ontem para chamar a atenção para o caso e pedir doações, que vão garantir a compra do remédio Zolgensma, que precisa ser administrado até os dois anos e custa R$ 12 milhões. A família criou uma campanha com vaquinhas virtuais, contas para depósitos, rifas, lives com artistas e outras ações. Tudo é divulgado na página que busca a cura da Kyara no Instagram: @cureakyara.

Acidente

Motorista bêbado mata mulher

Uma mulher de 33 anos morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente na rua da administração, em Ceilândia, na noite de sexta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista que provocou o acidente estava embriagado. Ele foi identificado apenas como Rafael, 33 anos, e dirigia um Honda Civic azul que bateu em um Fox estacionado no canteiro central. Três pessoas estavam no carro, entre elas, Juliane Marie Brandão, que foi socorrida e morreu no hospital. Os dois outros ocupantes do carro ficaram feridos. Um deles foi socorrido para o Hospital Regional de Ceilândia, em estado grave, com traumatismo craniano e sinais de hemorragia interna.

Soterramento

Resgatado em silo de feijão

Um trabalhador de 60 anos foi soterrado em um silo de grãos, em Taguatinga Sul, e resgatado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 12h de ontem. Quando as equipes chegaram, o homem estava apenas com a cabeça descoberta dos grãos. A vítima, identificada como José Honório Almeida da Silva, foi socorrida sem ferimentos. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga. O trabalhador foi sugado quando caiu no silo para pegar um objeto.