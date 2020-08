Acidente entre moto e carro resulta em morte, na BR-020

CB Correio Braziliense

(foto: SOINP/ Divulgação)

Condutor de uma motocicleta Honda CB 600 Hornet, João Ricardo de Godoi Araujo, 32 anos, não resistiu aos ferimentos, depois de envolvido em acidente na BR-020. Com o acidente, a via ficou parcialmente interditada, ocasionando um longo engarrafamento. O Corpo de Bombeiros Militar do DF, com integrantes no quartel de Sobradinho, foi acionado por volta das 19h30.

Ao iniciar o atendimento, a equipe encontrou a carona da motocicleta, Sandra Regina Pontes, 35 anos, distante 20 metros da moto. Ela foi atendida, e encaminhada para o Hospital Regional de Sobradinho, em estado consciente e estável. Sandra teve escoriações pelo corpo, um corte na região da cabeça e suspeita de fratura na região da pélvis.

Um Fox conduzido por Terezinha de Jesus Brasil Aguiar, 70 anos, também envolvido no acidente, parou após colidir com uma cerca à margem da via, em meio ao mato, cerca de 100 metros do local da colisão. Segundo a condutora, o acidente se deu após ela ter saído do retorno. Para o socorro, o Corpo de Bombeiros empregou três viaturas e contou com equipe de 13 militares