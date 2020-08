Oficina de armas em Ceilândia é localizada pela Polícia Militar do DF

CB Correio Braziliense

(foto: PMDF CCS/ Divulgação)

O Grupo Tático Operacional da PM prendeu, na noite deste sábado (29/8), um homem com armas de fogo, na Ceilândia, na residência dele. A equipe havia recebido denúncias que, em uma chácara, o homem teria montado uma oficina de armas. No local, os militares encontraram o homem com as características repassadas por populares. Com ele foram encontrados um revólver calibre 38, três espingardas e diversas munições. O homem foi encaminhado a 15a Delegacia de Polícia.

Ainda em Ceilândia, a mesma equipe prendeu um homem com arma, depois de receber informações de que ele estaria disparando em via pública. Os policiais foram ao endereço, e ouviram os disparos. Sem demora, encontraram o suspeito que, ao ver a viatura, ficou nervoso e arremessou a distância a pistola 9mm. A abordagem foi feita e ele foi preso em flagrante. O homem foi conduzido para a 15a DP.