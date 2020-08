Adolescente com meio-quilo de maconha é apreendido na Asa Norte

CB Correio Braziliense

(foto: PMDF CCS/ Divulgação)

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos que estava com 500 gramas de maconha na 909 Norte. O jovem tentou fugir, quando avistou os policiais. Ele jogou a droga no meio de área com entulho numa região invadida por sem-teto.

Como havia muito material reciclável e entulho, os policiais do 3º Batalhão acionaram o Batalhão de Policiamento com Cães (Bpcães). Os cães policiais encontraram o tijolo de maconha dentro de um saco de lixo.

Além da droga, os policiais apreenderam o celular roubado que estava com o adolescente e várias ferramentas. Cortante, o material poderia dar margem a uso como arma branca. Daí, ter sido recolhido. O adolescente foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Havia contra ele um mandado de busca e apreensão, em aberto, por infração análoga ao tráfico de drogas.