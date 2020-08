Secretaria de Saúde confirma mais 19 mortes ocasionadas pelo coronavírus

CB Correio Braziliense

(foto: Marcelo Ferreira/ CB DA Press)

No boletim divulgado na noite deste domingo (30/8), a Secretaria de Saúde (SES/DF) contabilizou 1.270 novos casos de contaminação por covid-19 no Distrito Federal. Com o número, as notificações chegaram a 160.796. No total de mortes, 2.469 pessoas perderam a vida por causa da doença, incluindo pacientes de outras partes do país que morreram no DF.

A atualização dos dados inclui 19 novas mortes decorrentes da doença. No entanto, os registros são de 13 de julho até este domingo (30/8), quando duas pessoas morreram. Elas moravam em Ceilândia e no Guará. Entre os contaminados, 144.510 pacientes conseguiram se recuperar da doença. Eles representam 89,9% do total de casos registrados.

Mulheres seguem como as que mais testaram positivo para a doença (53,3%), mas os homens são os que mais morrem (58,9%). Dados também revelam que a maior parte dos contaminados têm entre 20 e 49 anos. Ceilândia, Taguatinga e Samambaia acumulam a maior quantidade de pacientes que não resistiram aos efeitos da covid-19.