Fiscalização no Lago Paranoá

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

O calor e a seca registrados ontem levaram centenas de brasilienses aos espelhos d’água da capital federal. Em passagem pela área central da cidade, a reportagem flagrou inúmeras embarcações e grupos de pessoas reunidos durante a tarde. Em meio à aglomeração na Orla da Ponte JK, diversos visitantes do ponto turístico sequer usavam máscaras. A presença de jet-skis e lanchas também chamou a atenção pela quantidade. As embarcações faziam passeios com vários passageiros, próximo à Barragem do Paranoá. Por volta das 16h, o Correio registrou a ação de uma blitz com foco nos pilotos dos barcos. Uma lancha da Polícia Militar do DF e outra da Marinha do Brasil passaram pela área, para fazer uma vistoria. Alguns condutores abaixaram o volume da música que tocava nas embarcações, enquanto outros mantiveram as lanchas enfileiradas lado a lado enquanto a fiscalização acontecia.