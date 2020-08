Colisão de veículo contra poste, em Ceilândia, deixa quatro feridos

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Soinp CBMDF/ Divulgação)

Condutor de um Gol, o jovem Guilherme de Carvalho Santos esteve entre as quatro vítimas de um acidente na QNN 03-05, Via Leste (Ceilândia). Ele foi transportado para o Hospital Regional de Ceilândia, com suspeita de fratura, desconfiança recorrente em três dos quatro feridos.

Com o atendimento realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), uma menor, de 15 anos, foi encaminhada para o IHBDF. Em estado grave, apresentava afundamento de crânio, lesão no globo ocular, trauma de face e sangramentos oral e nasal. Letícia Barbosa de Carvalho, outra vítima, foi transportada pelo SAMU também para o IHBDF. Havia suspeita de fratura no membro inferior. Com possível fratura no fêmur, Ana Paula Ribeiro Silva foi transportada para o HRC.

A Companhia Energética de Brasília foi acionada para o local, a fim de desligar a rede, dado o risco de acidentes elétricos. Sem maiores esclarecimentos da dinâmica do acidente, tudo ocorreu às 15h30 (30/08). No socorro, o Corpo de Bombeiros contou com 15 militares, três viaturas e uma aeronave de resgate.