Brasília chega aos 98 dias sem chuva. Umidade varia entre 65% e 15%

MM Mariana Machado

(foto: ED ALVES/CB/D.A Press)

O brasiliense não pode esquecer a garrafinha d'água antes de sair de casa, porque a semana já começa prometendo mais dias de calor e seca. Nesta segunda-feira (31/8), o Distrito Federal completa 98 dias sem chuvas. Com isso, a umidade deve variar entre 65% e 15%, motivo de atenção para manter a hidratação constante.

O calor também estará presente, sobretudo à tarde, quando os termômetros devem atingir os 32 ºC, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima foi registrada no início da manhã, marcando 15 ºC.

De acordo com o meteorologista Mamedes Luiz Melo, o tempo continua estável, com sol aparecendo, e poucas nuvens ao longo do dia. "A umidade deu uma melhorada em relação aos outros dias, mas vamos ver como vai se comportar", pondera.

A estiagem mais longa do DF durou 164 dias, em 1963. A média de dias sem chuva, segundo os registros do Inmet, é de 100 a 120 dias, e o último longo período foi em 2017, quando tivemos 127 dias de seca. "A princípio, pela climatologia, alguma chuva pontual pode vir a acontecer na segunda quinzena de setembro", avalia Mamedes.