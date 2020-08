Após seis anos, coleta seletiva é retomada no Recanto das Emas

CB Correio Braziliense

(foto: Gustavo Moreno/CB/D.A Press)

Moradores do Recanto das Emas voltam a contar com a coleta seletiva do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). A atividade foi interrompida há seis anos na região administrativa.



O recolhimento dos materiais recicláveis, no Recanto das Emas, vai ocorrer de segunda-feira à sábado, durante o dia. Os horários não foram detalhados pelo SLU. Com a retomada do serviço, ao todo, 26 regiões do Distrito Federal passam a ter a coleta seletiva.

A empresa Suma Brasil é a responsável pelo atendimento na cidade, além do Guará e do Gama, locais onde a coleta retornou no início deste mês. “O SLU está conseguindo, aos poucos, retomar a coleta seletiva. Estamos trabalhando muito para que esse retorno também chegue a regiões onde, há anos, os moradores esperam por esse serviço”, explicou a diretora técnica do SLU, Fabiana Ribeiro.

Em julho, a coleta seletiva realizada pelas empresas contratadas pelo SLU iniciou a volta gradual dos serviços. A primeira foi a Valor Ambiental, atendendo ao Cruzeiro Novo, Sudoeste/Octogonal, Lago Norte, Sobradinho II, Shopping Popular, Setor Policial Sul, Vila Telebrasília e parte das asas Sul e Norte. Em 10 de agosto, foi a vez de Ceilândia, com a empresa Sustentare, do Guará e do Gama, com a Suma.

Empresas e cooperativas puderam retomar o serviço de coleta seletiva depois de terem aprovados, pela Secretaria de Saúde e pelo SLU, os planos de segurança e de prevenção, com uma série de exigências para evitar a transmissão da covid-19, como o distanciamento entre os trabalhadores, uso de equipamentos de proteção e quarentena de 48 horas do material recolhido.

Confira dia e horário da coleta seletiva nas regiões do DF:

Recanto das Emas

Asa Norte

Asa Sul

Brazlândia

Candangolândia

Ceilândia

Cruzeiro Novo e Cruzeiro Velho

Gama



Guará

Itapoã

Lago Norte

Lago Sul

Núcleo Bandeirante



Paranoá

Park Way

Plano Piloto

Riacho Fundo I

Riacho Fundo II



Samambaia

Santa Maria

São Sebastião

SIA

Sobradinho I

Sobradinho II



Sudoeste/Octogonal

Varjão



Águas Claras, Estrutural e Taguatinga continuam com os serviços suspensos desde março, devido à pandemia.