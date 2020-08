Mulher é presa após agredir a filha e dirigir embriagada até a delegacia

CB Correio Braziliense

Mulher dirige embriagada até a 4ª DP (Guará II) para relatar o possível desaparecimento da filha de 14 anos - (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Uma mulher de 40 anos foi presa na noite deste domingo (30/8), após agredir a filha caçula de 8 anos e dirigir sob efeito de álcool até a 4ª Delegacia de Polícia (Guará II) para relatar o desaparecimento da outra filha de 14 anos.

De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher havia ingerido grande quantidade de álcool e, no início da noite, iniciou uma briga com as duas filhas. Durante a discussão, ela agrediu a filha caçula com um tapa nas costas.

Após a briga, a filha de 14 anos saiu de casa e a mulher foi até a delegacia na tentativa de registrar o possível desaparecimento. Os policiais que estavam de plantão perceberam o grau de embriaguez dela e pediram que ela realizasse o teste de alcoolemia, já que ela havia dirigido até a delegacia naquelas condições.

Com a confirmação de embriaguez, a mulher foi detida. Uma equipe policial foi até a casa onde ela mora com as filhas e encontrou a caçula com a marca da agressão. Elas foram conduzidas para central de flagrantes na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

A mulher foi detida pelo crime de embriaguez ao volante e pela contravenção penal de vias de fato e foi liberada após pagar fiança de R$ 350. Se condenada, ela pode pegar uma pena de 6 meses a 3 anos de prisão.

Caso o laudo de corpo de delito ateste a lesão corporal da filha menor, ela ainda pode responder pelo crime de violência doméstica, podendo sua pena aumentar por mais 3 anos.