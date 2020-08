Mega-Sena acumulada: veja como aumentar as chances de ganhar

MM Mariana Machado

A Mega-Sena acumulou mais uma vez, alimentando os sonhos de quem aposta na sorte para se tornar um milionário. O prêmio que será sorteado na próxima quarta-feira (2/8) é de R$ 82 milhões, às 20h. Até as 19h do dia do sorteio ainda será possível escolher os números. No último sorteio, o acumulado estava em R$ 52 milhões.

Embora ninguém tenha acertado o prêmio máximo, 49 apostas obtiveram a quina, isto é, cinco números certos, gerando prêmio total de R$ 85.567,49. Na quadra, ou seja, quatro acertos, foram 5.779 apostas ganhadoras, com prêmio total de R$ 1.036,46.Quina - cinco números acertados. Os números sorteados foram 09 - 15 - 20 - 33 - 41 - 43.

Pelas regras, a aposta mínima custa R$ 4,50, e dá direito a escolher seis dezenas, de 1 a 60. Neste caso, a probabilidade de levar o prêmio total é de cerca de um em 50 mil. Um único número a mais já aumenta as chances de ganhar, mas o preço sobe para R$ 31,50. O valor da aposta máxima, com 15 números, fica em R$ 22,5 mil. Neste caso, as chances de completar a sena passam a ser de um em 10 mil.

Segundo a Caixa, o prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Desse total, 35% são distribuídos entre os acertadores da sena (seis números sorteados), 19%, entre os vencedores da quina, outros 19%, para quem faz a quadra, 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos seis números nos concursos de final 0 ou 5, e 5% acumulam para a primeira sena do último concurso do ano de final 0 ou 5 (a Mega da Virada).

Bolão

Também é possível apostar em grupo, dividindo a compra em cotas, com preço mínimo de R$ 10. As cotas não podem ser inferiores a R$ 5. Com os bolões, os participantes conseguem apostar em mais números, aumentando assim a chance de faturar. Em uma aposta de 15 números, com 100 participantes, por exemplo, o valor da cota fica em R$ 225,22.

Os ganhadores podem retirar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada, ou nas agências da caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78, o pagamento só será feito nas agências. Se não houver ganhador, a sena acumula novamente. No último sorteio, realizado na quarta-feira, o prêmio estava em R$ 33 milhões. Trinta e sete pessoas acertaram a quina e cada uma levou mais de R$ 79 mil para casa. A quadra teve 3.269 apostas e os ganhadores embolsarão R$ 1,2 mil.