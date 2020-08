GDF destina R$ 1 milhão para iluminação pública no Guará

CB Correio Braziliense

A iluminação das QEs 24 — 30 e 40, do Guará II, vão receber os serviços. Previsão de conclusão é até 31 de dezembro - (foto: Carlos Moura/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) utiliza da descentralização de crédito orçamentário para custear despesas com serviços de melhoria na iluminação pública das quadras pares do Guará II. As intervenções serão feitas nas QEs 24 — 30 e na QE 40.

Ao todo, serão investidos R$ 1 milhão com serviços de manutenção e modernização. O prazo para a execução dos trabalhos é até 31 de dezembro.

A destinação do montante foi definida em portaria conjunta entre a Secretaria de Obras de Infraestrutura e a Administração Regional do Guará. O texto foi publicado nesta segunda-feira (31/8), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).