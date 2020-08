Cartão Prato cheio: auxílio é pago nesta segunda-feira (31/8)

CB Correio Braziliense

(foto: Divulgação/Sedes)

Nesta segunda-feira (31/8), foi liberado o crédito de R$ 250 do programa Cartão Prato Cheio. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), 27.748 pessoas, que efetuaram o desbloqueio do cartão até o 1º de agosto, são beneficiadas. O auxílio é para à aquisição de itens da cesta de alimentos, além de pão e leite.

O benefício precisam ser utilizado dentro do prazo de 30 dias, a partir da data do pagamento. “É importante que os beneficiários saibam que o crédito do Prato Cheio não é cumulativo”, alerta a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Rocha. “Por isso, os R$ 250 devem ser utilizados para a aquisição dos itens da cesta de alimentos de forma que não fique saldo no cartão de um mês para o outro”, salienta a secretária. Segundo a Sedes, foram investidos R$ 6.937 para concessão do benefício em agosto.

Mais beneficiários

Há planejamento do Governo do Distrito Federal (GDF) para continuar com o programa nos próximos meses. “Hoje, estamos com mais de 28 mil famílias recebendo o benefício”, contabiliza a secretária. “São mães que estão conseguindo colocar o alimento na mesa para seus filhos. Lembro que, no início da pandemia, apenas oito mil pessoas recebiam a cesta de alimentos in natura em suas casas. Tivemos um aumento de 256,25% no número de beneficiários. Isso mostra o quanto a nossa equipe tem trabalhado, incansavelmente”.

A Sejus destacou que após reavaliação socioeconômica, 781 beneficiários tiveram o auxílio cancelado por estarem fora do critério de renda — que, conforme prevê o decreto, deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 522,50) per capita.

“A pessoa, quando entra em contato com a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), informa a sua renda atual e se declara impossibilitada de comprar os alimentos para sua família, mas é importante que essa pessoa informe qualquer mudança que ocorra no seu perfil de renda, já que é o agente social que analisa o risco social em que se encontra a família e, assim, concede o benefício”, explica a subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Sedes , Karla Lisboa. “Em alguns casos, ela terá que passar por um novo atendimento para reavaliar, se for o caso, o seu atual contexto socioassistencial e de segurança alimentar”.

Como funciona

O programa Cartão Prato Cheio é um auxílio que permite a transferência de crédito para aquisição de itens da cesta de alimentos e de pão e leite. O valor do benefício é de R$ 250, com uso restrito em estabelecimentos alimentícios. O cartão do Prato Cheio não está habilitado para a função saque.

O auxílio é destinado às famílias que já solicitaram a cesta de alimentos em alguma unidade do Cras, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) ou pelo teleatendimento realizado durante o período da pandemia do novo coronavírus. Essas famílias tiveram o requerimento registrado no Sistema Integrado de Desenvolvimento Social (Sids) da Sedes, conforme os critérios e perfil de acesso ao programa.

Podem receber o benefício as famílias residentes no DF com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 522,50) e que se declarem em situação de insegurança alimentar. O cartão poderá ser concedido juntamente a outros benefícios socioassistenciais, como o Bolsa Família e o DF sem Miséria, desde que atenda aos critérios de elegibilidade.

Com informações da Agência Brasília