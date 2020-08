Fiscalização de pescados será intensificada para evitar fraudes

MM Mariana Machado

(foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Uma parceria firmada entre a Secretaria de Estado da Agricultura , Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri) e o Ministério da Agricultura (Mapa) vai fiscalizar a venda de pescados no DF, com a ajuda de análises laboratoriais de DNA.

O objetivo é inibir fraudes e assegurar que o consumidor tenha a garantia de estar adquirindo aquilo que é oferecido na embalagem. Luciano Mendes, secretário executivo de Agricultura, explica que, dessa forma, será possível verificar a qualidade do pescado fornecido.

O serviço será feito pelos fiscais da agricultura. “Muitas vezes, o pescado chega congelado e é dito ter 15% de água. A gente precisa verificar se, de fato, é isso mesmo.” Outro problema é na identificação das espécies. “Muitas vezes, a gente come só o pedaço, e, por isso, não consegue identificar” No ano passado, a secretaria recebeu uma denúncia, vinda do ministério, de um local que estaria revendendo pescados com identificação incorreta.

O DF conta com 11 estabelecimentos de mercado registrados. Todos serão fiscalizados. Segundo a secretaria, a previsão é de 15 análises por mês, enviadas a um laboratório em Goiânia (GO). Caso seja identificada e comprovada fraude, o estabelecimento poderá receber advertência, multa, ou até mesmo cancelamento de registro.