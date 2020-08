Sobradinho, Gama e Planaltina ficarão sem energia na terça-feira

CB Correio Braziliense

Por segurança, a Companhia Energética de Brasília (CEB) interromperá o fornecimento de energia temporariamente. - (foto: Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press - 19/1/15)

Nesta terça-feira (1º/8), ocorrerá manutenção na rede elétrica em regiões do Gama, de Sobradinho e de Planaltina. Por segurança, a Companhia Energética de Brasília (CEB) interromperá o fornecimento de energia temporariamente. Confira as áreas da regiões administrativas e os horários que ficarão sem luz.



Em Sobradinho, as fazendas Bagagem e Santa Izabel, na DF-205, km 27, ficarão sem eletricidade para poda de árvores, das 8h40 até as 16h. Assim como os condomínios Bem Estar (conjuntos A ao J), Jardim Vitória, Residencial Morada e Vila Centro Sul, que também serão afetados pelo desligamento programado de energia para melhorias na rede de baixa tensão.

No Gama, a CEB fará a manutenção preventiva com poda de árvores no Núcleo Rural Casa Grande, especificamente nas chácaras Santa Tereza e Régis. Além disso, a extensão de rede de baixa tensão com instalação de transformador deixará sem energia o Setor Central, das 8h40 às 16h30, nas quadras 29 (lotes ímpares 23 a 41), 33 (lotes pares dos conjuntos A e B), 35 (conjuntos A e B), 37 (lotes pares dos conjuntos A, B e C) e 43 (lotes ímpares dos conjuntos A e B). Os locais que receberão os serviços da companhia ficarão sem luz das 8h às 16h40.

A CEB iniciará a instalação de rede trifásica às 10h em Planaltina. As chácaras 76 a 81, 84 e 85 do Núcleo Rural Tabatinga ficarão sem eletricidade até as 17h.