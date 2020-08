Covid-19: DF passa das 2,5 mil mortes pela doença

CB Correio Braziliense

(foto: Metrô-DF/Divulgação)

No quinto mês de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o Distrito Federal passou dos 2,5 mil mortos pela doença. Levantamento da Secretaria de Saúde mostra que, apenas nesta segunda-feira (31/8), 52 óbitos e 1.246 casos confirmados foram computados. Com os registros, o total de vítimas passou para 2.521 e de infectados, para 162.042.

Das novas mortes registradas, cinco ocorreram nesta segunda. Apesar do número expressivo, o Distrito Federal tem 145.413 recuperados da covid-19, portanto, 14.108 casos estão ativos.

Com 19.292 diagnosticados, Ceilândia continua como a região administrativa de maior incidência da doença. Em seguida, está Taguatinga, que soma 13.025 notificações da doença, e Plano Piloto, com 12.987 contaminados.

Testagem

O Distrito Federal destacou-se no combate à covid-19, em julho. A capital do país ficou em primeiro lugar na lista que avalia a quantidade de pessoas testadas nas 27 unidades da Federação. Em julho, 16,7% dos brasilienses fizeram exames para a detecção da covid-19.

Dos mais de 3 milhões de moradores do DF, 2,8% receberam resultado positivo até a data do levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Covid-19.