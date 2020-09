Lago Paranoá contará com placas de sinalização para banhistas

CB Correio Braziliense

Muitos brasilienses procuraram o Lago Paranoá para se refrescar no domingo, que marcou até 29,9ºC - (foto: Antonio Cunha/CB/D.A Press)

Nesta terça-feira (1º/8), as primeiras placas de sinalização serão instaladas nas áreas apropriadas ao banho no Lago Paranoá. Os equipamentos estarão em quatro zonas preferenciais para banho: a orla da Ponte JK, a praia da QL 11, do Lago Norte, o Parque das Garças e a Praia do Cais da Concha Acústica, localizada no Setor de Clubes Esportivos Norte.



O Governo do Distrito Federal (GDF) tem o objetivo de sinalizar 4,3 mil metros lineares das áreas permitidas pela legislação vigente para uso de banhistas, e orientar usuários a aproveitar o lago em segurança. A rota dos banhistas foi traçada com base nos espaços delimitados pela Marinha do Brasil, no zoneamento do espelho d’água do manancial.

Segundo o documento, também é permitido banhos coletivos em outros cinco pontos de acesso: Prainha da ML 05; Praia da Orla da Ermida Dom Bosco; Praia da Península dos Ministros; Praia do Anfiteatro Natural do Lago Sul; e a Praia da Praça dos Orixás.

Conforme cronograma da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), até o final de setembro, outros pontos receberão sinalizações. O projeto prevê a instalação de 80 placas ao longo da orla, incluindo 35 clubes.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CMBDF), rondas diárias são feitas no lago com equipes de serviço do Grupamento de Busca e Salvamento a fim de promover mais segurança. Além disso, mais de 15 militares reforçam a vigilância nos pontos de banho, tanto na margem quanto dentro d’água, com o uso de jet-skis. Aos finais de semana, as ações são reforçadas, de 10h30 às 17h30, devido ao maior números de pessoas no lago.

Zoneamento

O zoneamento do Lago Paranoá, elaborado com base em estudos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranaíba-DF (CBH Paranaíba-DF), e estabelecido no Decreto n° 39.555 de dezembro de 2018, determina oito zonas de uso do lago.

Entre elas, estão as destinadas ao uso preferencial para banho; para atividades náuticas não motorizadas; para a motonáutica; diluição de efluentes de estações de tratamento de esgotos; de segurança dos pontos de captação de água para abastecimento público; de segurança da Barragem do Lago Paranoá; de segurança nacional; e de restrição ambiental.

Além de estabelecer as áreas de banho, que devem ficar restrita a 100 metros a partir da margem, o documento ainda define o regramento para uso de embarcações e equipamentos motorizados. Segundo a legislação, nos pontos de banhos são vedadas a circulação de veículos náuticos a motor, exceto quando precisarem atracar nas margens. “Nesse caso, a velocidade deve ser inferior a dois nós, observadas as regras estabelecidas pelo organismo público competente”, estabelece a norma.

As zonas são fiscalizadas pela Capitania Fluvial de Brasília (CFB) e pela Polícia Militar, por meio da Companhia de Operações Lacustres do Batalhão de Policiamento Turístico.

Fiscalização



No último fim de semana, equipes da Secretaria DF Legal realizaram ações de fiscalização em pontos com maior concentração de pessoas na Orla do Lago. Na lista dos endereços visitados estavam o Deck Sul, a Ponte JK e a Prainha do Lago Norte.

De acordo com o órgão, foram vistoriados quiosques em funcionamento, o uso adequado de máscaras, a manutenção do distanciamento e medidas sanitárias de combate à covid-19, como o uso de álcool gel. Ninguém foi multado.