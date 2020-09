Uma bolada de R$ 82 milhões

MM Mariana Machado SS Samara Schwingel

(foto: Samara Schwingel/CB/D.A Press)

Imagine acordar com R$ 82 milhões na conta. O sonho de se tornar um milionário da noite para o dia pode acontecer para quem acertar os seis números da Mega-Sena, que serão sorteados amanhã, às 20h. O prêmio, que já era alto, acumulou no último sábado, indo de R$ 52 milhões, para a atual bolada. Esse valor é, por exemplo, o mesmo pago pelo Flamengo ao Inter de Milão, em 2019, para ter o craque Gabigol no time. O sorteio será transmitido ao vivo, pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal, no YouTube.

Quem quiser tentar a sorte, pode fazer as apostas até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas credenciadas da Caixa, ou no site do banco. Basta escolher de seis a 15 números. A aposta mínima custa R$ 4,50, e dá direito a escolher seis dezenas, de 1 a 60. Com isso, a probabilidade de levar o prêmio total é de cerca de uma chance em 50 mil. As possibilidades melhoram com mais números, mas o custo também cresce. O valor da aposta máxima, com 15 números, fica em R$ 22,5 mil. Neste caso, as chances de completar a sena passam a ser de um em 10 mil.

A dona de casa Shirlei Siqueira, 59 anos, esbanja confiança. Ela afirma que costuma apostar valores baixos, nunca passou de R$ 50. Mas a proximidade com quem faturou alto, dá a ela a motivação certa. “Conheço duas pessoas que já ganharam prêmios grandes, então, gosto de acreditar que a sorte está perto de mim”, diz. Ontem, ela esteve na lotérica da rodoviária para marcar a sequência escolhida. O dinheiro seria de grande ajuda. “Estamos passando por um momento complicado, com menos empregos. Nem consigo imaginar o que faria com tanto dinheiro”, diz.

Embora ninguém tenha acertado o prêmio máximo no sorteio passado, 49 apostas obtiveram a quina, isto é, cinco números certos, gerando prêmio total de R$ 85.567,49. Na quadra, ou seja, quatro acertos, foram 5.779 apostas ganhadoras, com prêmio total de R$ 1.036,46. Segundo a Caixa, o prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação.

Apostas em grupo

Os bolões, forma de se apostar em grupo, são uma maneira de aumentar as chances. Isso porque o valor de aposta fica dividido entre mais pessoas, em cotas, por isso é possível escolher mais sequências. O preço mínimo nesta opção é de R$ 10, e as cotas não podem ser inferiores a R$ 5. Em uma aposta de 15 números, com 100 participantes, por exemplo, o valor da cota fica em R$ 225,22

Mas nem todo mundo gosta dessa opção. É o caso do autônomo Saulo Siqueira, 70. “Prefiro ganhar sozinho. Essa coisa de bolão paga pouco, não gosto muito.” O morador do Sudoeste conta que é fã das apostas, e costuma pagar mais de R$ 10 mil. “Já ganhei quinas e quadras de alguns jogos anteriores, mas, até hoje, não conheço ninguém que ganhou o prêmio principal. Espero que eu tenha sorte esta semana, a expectativa está alta.”

Os ganhadores podem retirar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada, ou nas agências da caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78, o pagamento só será feito no banco. Se não houver ganhador, a sena acumula novamente.