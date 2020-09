Antônio Carlos Noleto, 84 anos

Cd Celimar de Meneses*

(foto: Arquivo Pessoal)

Morreu, aos 84 anos, Antônio Carlos Dias Noleto, um dos empresários pioneiros do Distrito Federal. Ele foi fundador da primeira rede de supermercados do DF, o Planaltão. Noleto morreu ontem, por volta das 10h, vítima da covid-19. Ele estava internado desde 7 de agosto no Hospital Santa Luzia, na Asa Sul.

O empresário nasceu em Carolina, no Maranhão, e mudou-se para o DF depois de morar em São Paulo e em Anápolis (GO), onde tinha uma loja com seu primo. Esteve presente na inauguração de Brasília, em 1960, e abriu um armazém chamado Santo Antônio do Planalto, em julho do mesmo ano, na Cidade Livre, atual Núcleo Bandeirante. Da Cidade Livre, estabeleceu-se em Taguatinga, onde fundou o Supermercado Planalto, o Planaltão, em 1963. A primeira rede de supermercados do DF viria a ter 12 filiais, até ser vendido para o Carrefour, na década de 1990. Enquanto estava na ativa, Noleto foi o fundador da Associação de Supermercados de Brasília (Asbra), em 1975, e foi o primeiro presidente da organização de classe.

Além da Asbra, Noleto foi diretor e membro do Conselho Superior da Associação Comercial e Industrial de Taguatinga (Acit) por diversas gestões, entre 1975 e 1990. Segundo Justo Magalhães Moraes, atual presidente da Acit, o pioneiro era um homem com uma visão para além do lado empresarial, que lutava pela melhoria da cidade, e se importava com o lado comunitário e social. “Foi homenageado diversas vezes, tanto por Taguatinga quanto pelo Governo do Distrito Federal, inclusive como cidadão honorário. É uma pessoa que vamos lembrar sempre pelo carinho e pelo trabalho que teve por Taguatinga, pela luta que ele teve para que nossa cidade crescesse independente”, afirmou Magalhães.

Noleto era amigo de Benedito Domingos, diversas vezes deputado federal pelo DF e vice-governador entre 1995 e 1999. Domingos lembra que os dois eram inseparáveis. “Sempre estivemos juntos, muito juntos mesmo. É uma pessoa que é meu amigo, tenho uma amizade muito profunda com o Noleto”. Para o ex-político, foi um choque receber a notícia do falecimento. Segundo Benedito, o amigo era um “homem muito correto e que, com certeza, está num lugar melhor agora”.

Pioneiro

Como a causa da morte de Noleto foi a covid-19, não haverá velório. Ele será cremado na presença da esposa, Aldenora Noleto e as três filhas, Ana Maria, Ana Cristina e Ana Carla. “Eu lamento muito. Infelizmente, essa enfermidade que tem assolado o país e o mundo tem trazido muita tristeza. A gente não tem nem a oportunidade de velar o corpo de um amigo”, lamentou Benedito. “Ele deixa um rastro de amizade, um homem que trabalhou muito por Brasília e, sem dúvida, deixa muita saudade nos seus amigos. Foi uma perda de um grande brasileiro, de um pioneiro legítimo de Brasília”, complementou.

Para José Humberto Pires, atual secretário do GDF e primo de Noleto, o empresário foi como um pai na arte do empreendedorismo. A filha mais velha de Noleto, Ana Maria, afirma que apesar da perda, a família está em paz. “A gente sabe que ele foi para um lugar melhor. Foram 24 dias de muito sofrimento, que ele passou na UTI”, afirmou. Segundo a família, nos últimos anos Noleto se ocupava de administrar fazendas e aproveitar a vida. Antônio Carlos será cremado hoje, às 9h.

* Estagiário sob a supervisão de Adson Boaventura