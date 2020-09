Energia volta na Octogonal e no Setor de Indústria e Abastecimento

DD Darcianne Diogo

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Após mais de uma hora sem luz, a energia na Área Octogonal e no Setor Hoteleiro e de Oficina do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) foi restabelecida. Segundo informações da Companhia Energética de Brasília (CEB), o problema teria começado por volta das 19h20.

No total, 3.719 unidades consumidoras atendidas dessas regiões foram afetadas com o apagão. De acordo com a companhia, um defeito em cabo da rede subterrânea ocasionou a falta de luz.

"Nossas equipes de plantão identificaram o defeito, realizaram manobras elétricas e normalizaram o fornecimento de energia a todas as unidades consumidoras afetadas. Uma equipe de manutenção foi acionada para realizar os reparos dos cabos danificados", informou a CEB, por meio de nota.