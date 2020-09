Laudo pericial fica pronto em 30 dias

CM Cibele Moreira

O laudo pericial que vai apontar as causas do incêndio no Hospital Santa Luzia, ocorrido no último sábado, ficará pronto em 30 dias úteis. A informação foi confirmada ao Correio pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O que se sabe até o momento é que o fogo iniciou após a instalação de um equipamento e manutenção de ar-condicionado no telhado da unidade hospitalar.

A Subsecretaria do Sistema de Proteção e Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Segurança Pública do DF, informou que emitiu um termo de interdição parcial apenas para a área afetada pelas chamas, no quinto andar. Em nota, o Hospital Santa Luzia informou que unidade está operando com todos os serviços e capacidade normais, e que aguarda a perícia do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, que será concluída em um mês.

O incêndio ocorreu por volta das 10h do último sábado. A fumaça preta era visível ao longe e assustou brasilienses que passavam pela Asa Sul, pacientes e profissionais do hospital. As chamas foram controladas pelos bombeiros, em conjunto com a brigada de incêndio. Em meia hora, o fogo foi cessado e o trabalho de ventilação iniciado.

A fumaça gerada pelo incêndio chegou a invadir o terceiro andar do hospital, área que acomoda duas unidades de tratamento intensivo (UTI), uma UTI Adulto, e uma UTI Pós-Operatória. O terceiro, o quarto e o quinto piso precisaram ser evacuados de acordo com o protocolo de segurança.

O Hospital Santa Luzia informou que, no momento do incêndio, havia 125 pacientes acamados. Destes, cinco foram transferidos, temporariamente, para o prédio em anexo, e logo após a liberação do local pelos bombeiros retornaram para os leitos. Uma gestante foi transferida para outro hospital particular.