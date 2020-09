Eixo capital

CB Correio Braziliense

Advogado da família Roriz vai concorrer à prefeitura de Luziânia



O advogado Eládio Carneiro, amigo da família Roriz, vai concorrer à prefeitura de Luziânia, cidade do ex-governador que morreu há dois anos. Ele foi escolhido ontem em convenção do PSL. Eládio espera ter o apoio da família Roriz, já que atuou em várias campanhas do clã e tem a simpatia da ex-primeira-dama do DF Weslian Roriz. Ele vai disputar contra a atual prefeita, Professora Edna Aparecida (Pros), que assumiu no lugar de Cristovam Tormin (PSD), afastado por denúncia de assédio sexual contra uma servidora. O deputado estadual Diego Sorgatto (DEM), concorrerá com apoio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A 60 km de Brasília, Luziânia, com 240 mil habitantes e 120 mil eleitores, tem conexões com a política brasiliense. O ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB) também mantém relações políticas no município onde tem uma fazenda.







Dos males, o menor

O governo já dá como certa a criação da CPI da Pandemia. Agora trabalha por uma investigação sem domínio da oposição que poderá usar o tema politicamente. Hoje os distritais vão discutir o assunto no colégio de líderes.









A pergunta que não quer calar….

As aglomerações em festas e praias indicam que muita gente decidiu desprezar o perigo de contaminação por covid-19?









Reforço em breve

A cidade com mais casos da covid-19 vai receber um reforço médico na segunda quinzena deste mês. O Hospital de Campanha de Ceilândia está com 65% das obras concluídas.









Siga o dinheiro

R$ 7.141.478,25

Valor destinado pela Secretaria de Saúde para pagamento de dívidas com 2.375 servidores. A quantia, depositada ontem, é referente à pecúnia por indenização de licença-prêmio. Serão beneficiados 2.326 aposentados, 28 exonerados e 21 pensionistas. Entre janeiro e julho deste ano foram beneficiados 11.937 servidores da Secretaria de Saúde. Eles receberam o valor total de mais de R$ 35,1 milhões.







À QUEIMA-ROUPA



Deputada distrital Jaqueline Silva (PTB)





“O fato de sabermos pouco sobre a doença nos deixa ainda mais apreensivos e inseguros. É difícil traduzir em palavras”

Está totalmente recuperada da covid-19?

Vou fazer novos exames para saber se estou livre da contaminação. Ainda tem uma tosse persistente, mas só tenho a agradecer. Estou muito feliz por estar de volta, em casa.

E seu marido, que também esteve internado?

O quadro dele inspira cuidados, pois teve sintomas mais graves. Esteve duas vezes na UTI e ainda sofre com algumas sequelas, mas está bem melhor. Meu filho, que também testou positivo, já está sem qualquer sintoma. Graças a Deus estamos evoluindo bem.

O que diria sobre esse momento que passou?

Essa doença é terrível. Avança de forma rápida. O agravamento ocorre de uma hora para a outra. O fato de sabermos pouco sobre a doença nos deixa ainda mais apreensivos e inseguros. É difícil traduzir em palavras. O medo é constante. Sabemos quantas famílias esse vírus devastou. É um momento muito difícil para todos. Quando falamos das medidas de proteção, parece repetitivo, mas é extremamente necessário. Esse prolongamento da doença tem feito com que um número alto de pessoas tenha afrouxado as medidas de prevenção, o que é terrível. Precisamos nos cuidar e cuidar de quem amamos.

Vai mesmo apoiar a CPI da Pandemia?

O Poder Legislativo, que tem papel fiscalizador, não poderia ficar de braços cruzados diante da gravidade das denúncias. Eu assinei a criação da CPI por acreditar que qualquer indício de malversação em recursos destinados ao controle da pandemia devem ser minuciosamente investigados. Mas defendo um trabalho sério, onde todos sejam ouvidos. A comissão não pode ser encarada como instrumento de ataque ao governo. Precisamos dar respostas à população, que está vivendo um momento difícil em todos os aspectos.

Se apoiar, acredita que sofrerá retaliação por parte do governo?

Não acredito nisso. Em nenhum momento, houve qualquer pedido por parte do Executivo para que eu não assinasse a CPI. O governo já deve ter tomado providências para investigar todas as ações que estão sendo questionadas, que é exatamente o que estamos fazendo na Câmara.