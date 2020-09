Homem rouba van com R$ 15 mil em produtos alimentícios e é preso

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: PMDF/Divulgação)

Policiais militares prenderam um homem suspeito de assaltar um estabelecimento e fugir com produtos alimentícios. O acusado teria roubado um comércio em Novo Gama (GO) e levado R$ 15 mil em mercadoria. Ele foi encontrado por volta das 23h, no Recanto das Emas.

Segundo informações da PMDF, por volta das 20h30, os policiais receberam informações sobre um assalto a uma distribuidora de alimentos no município goiano. O assaltante abordou funcionários do estabelecimento, no momento em que eles carregavam os produtos nos veículos, que seriam entregues nesta terça-feira (1º/9).

Após o crime, os policiais iniciaram rondas na região, para tentar localizar o suspeito. Os militares conseguiram localizar a van com a carga, que também havia sido roubada.

O assaltante foi preso enquanto descarregava o veículo. Ele foi detido nesse domingo (30/8) por compra de armas. A suspeita é de que ele esteja envolvido em facções criminosas que atuam na capital.