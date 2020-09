Sem chance de chuvas, umidade chegará aos 20% nesta terça-feira (1º/9)

MM Mariana Machado

(foto: ED ALVES/CB/D.A Press)

Setembro chega com a esperança de chuva para o Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir da segunda quinzena, há chances para as primeiras precipitações, como informou o meteorologista Heráclio Alves de Araújo.

Mas até lá, o brasiliense ainda terá de lidar com as altas temperaturas e baixa umidade. A previsão para esta terça-feira (1º/9) é de que os termômetros alcancem os 30 ºC na área central de Brasília, e 32 ºC no restante do DF.

A temperatura mínima, registrada pela manhã, ficou em 16 ºC em Planaltina, Gama, e Paranoá, e 19 ºC no Plano Piloto. Ao longo do dia, a umidade varia entre 70% e 20%. "A massa quente de ar seco sobre o Distrito Federal continua atuando com intensidade", explica Heráclio.

Segundo ele, algumas nuvens que têm aparecido são apenas temporárias. "Pela manhã, como a umidade está um pouco mais alta, forma essa nebulosidade, mas não é chuva. São nuvens tímidas, e, quando o tempo começa a ressecar, elas já se dissipam."