Agências do trabalhador têm 245 vagas e salários de até R$ 3 mil

CB Correio Braziliense

(foto: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Nesta terça-feira (1°/9), as agências do trabalhador estão oferecendo 245 vagas de emprego. As maiores oportunidades são para quem busca serviço como auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes: são 100 vagas nessa área. Para se candidatar, não é preciso experiência, a exigência é ter o ensino fundamental completo. O salário oferecido é de R$ 1.107,48, mais benefícios.

Os salários mais altos podem chegar até R$ 3 mil. Quatro áreas pagam essa remuneração: ajustador mecânico de manutenção (1), contador (1) – única que exige nível superior-, gerente de hotel (1) e mecânico (1).

Ainda há vagas para pessoas com algum tipo de deficiência. A lista completa pode ser conferida aqui. Vale lembrar que é preciso ficar atento à exigência do grau de escolaridade e experiência profissional.

Para se candidatar a uma das vagas, é necessário estar dentro do perfil solicitado. Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa. A unidade do Guará tornou-se itinerante. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de covid-19, também disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília