Mais de 10 mil artistas do DF podem receber auxílio emergencial Aldir Blanc

CM Cibele Moreira

Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura no CB Poder - (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O cadastro dos artistas para o auxílio emergencial Aldir Blanc já foi aberto pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal. De acordo com o secretário da pasta, Bartolomeu Rodrigues, mais de 10 mil pessoas já estão aptas para receber a verba aprovada pelo governo federal em junho. Os artesãos também serão contemplados com a ajuda de custo de R$ 600. A expectativa é de que quando o valor for liberado, a parte burocrática esteja adiantada.

Durante entrevista ao programa CB.Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília —, Bartolomeu Rodrigues também adiantou sobre a expectativa para a realização do Festival de Cinema Brasileiro de Brasília. O evento tradicional da cidade ocorrerá em dezembro, com um modelo diferenciado. “Não deixamos o festival de cinema morrer. Vai acontecer em dezembro e estamos muito animados. Essa semana vai ser publicado, no Diário Oficial do DF, o resultado preliminar do edital da OSC que vai organizar o festival”, destacou. “Estou muito curioso de como vai ser. Vai ter presencial? Vai, no modelo drive-in. Vai ter nas regiões administrativas? Vai…”, pontuou.

Sobre as festas de fim de ano, o secretário afirmou que não é o momento de se pensar em aglomeração. “Ainda vamos nos reunir dentro do governo para definir, mas vamos ser pé no chão. Não dá para eu imaginar aglomeração. Tudo bem, as pessoas estão ansiosas, mas é preciso combinar com o vírus. O vírus está circulando”, ressaltou.

Sobre o Museu de Arte de Brasília (MAB), Bartolomeu acredita que até o próximo mês seja inaugurado. Em relação ao Teatro Nacional, não há previsão ainda.

