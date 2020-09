Trânsito em tempos de pandemia será tema de debates e palestras

CB Correio Braziliense

A pandemia alterou a relação dos cidadãos com o trânsito e com a educação, temáticas presentes nos debates - (foto: Agência Brasília)

Nesta sexta-feira (4/9), ocorrerá o webinário Educação para o trânsito em tempos de pandemia. O evento, de autoria da Rede Urbanidade, contará com a participação de especialistas no tema e será transmitido ao vivo, das 19h às 20h30, pelo canal do Youtube da Secretaria de Educação Corporativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

É possível acompanhar as lives sem se inscrever, mas os interessados em receber o certificado devem criar um cadastro na plataforma Moodle do MPDFT até a abertura do projeto. Dentro da plataforma, devem se inscrever no evento da Rede Urbanidade.



Convidados

O tema Escola online: reprojetando e reinventando! será ministrado por Carla Badaraco Guglielmi, diretora da Escola Pública de Trânsito do Detran-RS. Logo depois, a Jucianne Nogueira, diretora de Educação de Trânsito do DER-DF, apresentará o painel Transitolândia: O impacto gerado pela pandemia nas ações educativas de trânsito.

O coordenador-geral de Educação para o Trânsito do Denatran, Everaldo Valenga Alves, fechará o evento com o painel Educação para o trânsito: desafios para a próxima década. A mediadora será a professora Ingrid Neto, doutora em Psicologia Ambiental e coordenadora do Laboratório de Psicologia do Trânsito do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).

A programação de debates on-line sobre mobilidade urbana continua durante este mês. Em nove de setembro, o tema será Transporte coletivo em tempos de Covid-19. Além disso, os profissionais da mídia participam do webinário O olhar e as abordagens do jornalismo sobre a mobilidade urbana, em 11 de setembro.

Rede Urbanidade

A Rede de Promoção da Mobilidade Sustentável e do Transporte Coletivo (Rede Urbanidade), criada em novembro de 2019, é uma iniciativa da Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb), em parceria com estudiosos e representantes de organizações que se dedicam à causa da mobilidade.

O grupo tem como objetivo assegurar a participação efetiva da sociedade na elaboração, na implementação e na fiscalização da política local de mobilidade urbana. Além disso, pretende ser um espaço democrático de articulação, discussão e busca de soluções para os desafios existentes nessa área, na perspectiva do desenvolvimento sustentável.

Com informações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)