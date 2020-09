Justiça condena 12 réus da Máfia das Próteses

TU Thais Umbelino

O juiz de Direito Substituto André Ferreira de Brito entregou, na sexta-feira (28/8), decisão sobre o processo oriundo da Operação Mister Hyde. Ao todo, 12 pessoas foram condenadas pela organização criminosa, conhecida como Máfia das Próteses. A decisão é de primeira instância e cabe recurso. Quatro pessoas foram absolvidas: Antônio Márcio Catingueiro Cruz, Eliana de Barros Marques Fonseca, Naura Rejane Pinheiro da Silva e Rondinely Rosa Ribeiro.

Os acusados foram julgados por constituir e integrar organização criminosa para a obtenção de ganhos e vantagens de formas ilícitas em prejuízo de planos de saúdes e pacientes. A investigação chegou aos fatos por meio de monitoramento telefônico e análise de documentos.



A Mister Hyde foi deflagrada em 1º de setembro de 2016, pela Polícia Civil do DF e pelo MPDFT. Na ocasião, promotores e agentes cumpriram 21 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão contra a organização criminosa, que contava com o apoio de sete médicos. A suspeita era de que os médicos envolvidos identificavam pacientes, cujos históricos viabilizavam a sugestão de cirurgias com órteses e próteses.

Condenados

Johnny Wesley Gonçalves Martins — cinco anos e três meses de reclusão, além de 18 dias-multa, sendo cada dia-multa fixado à razão de 15 salários mínimos vigentes à época do fato, a se iniciar no regime fechado;

Micael Bezerra Alves — cinco anos e três meses de reclusão, além de 18 dias-multa, sendo cada dia-multa fixado à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato a se iniciar no regime fechado;

Mariza Aparecida Rezende Martins — quatro anos e seis meses de reclusão, além de 15 dias-multa, sendo cada dia-multa fixado à razão de 15 salários mínimos vigentes à época do fato a se iniciar no regime fechado;

Danielle Beserra de Oliveira - três anos e nove meses de reclusão, além de 12 dias-multa, estes fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos a se iniciar no regime aberto;

Rosângela Silva de Sousa — três anos e nove meses de reclusão, além de 12 dias-multa, estes fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos a se iniciar no regime aberto;

Sammer Oliveira Santos — três anos e nove 3 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, estes fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos a se iniciar no regime aberto;

Edson Luiz Mendonça Cabral — quatro anos e quatro meses de reclusão, além de 14 dias-multa, estes fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos a se iniciar no regime fechado;

Marco de Agassiz Almeida Vasques — quatro anos e seis meses de reclusão além de 15 dias-multa, sendo cada dia-multa fixado à razão de cinco salários mínimos vigentes à época do fato a ser iniciar no regime fechado;

Rogério Gomes Damasceno — quatro anos e seis meses de reclusão além de 15 dias-multa, sendo cada dia-multa fixado à razão de cinco salários mínimos vigentes à época do fato a ser iniciar no regime fechado;

Juliano Almeida e Silva — quatro anos e seis meses de reclusão além de 15 dias-multa, sendo cada dia-multa fixado à razão de cinco salários mínimos vigentes à época do fato a ser iniciar no regime fechado;

Henry Greidinger Campos —quatro anos e seis meses de reclusão além de 15 dias-multa, sendo cada dia-multa fixado à razão de 15 salários mínimos vigentes à época do fato a se iniciar no regime fechado;

Wenner Costa Cantanhêde — quatro anos e seis meses de reclusão além de 15 dias-multa, sendo cada dia-multa fixado à razão de cinco salários mínimos vigentes à época do fato a se iniciar no regime fechado.

Dinâmica do crime

Nos autos, o magistrado esclareceu, em detalhes, como o crime era cometido por cada um dos integrantes, por meio de declarações fraudulentas, documentos previamente falsificados, além de outros recursos. “A organização criminosa utilizou-se de práticas fraudulentas para obter vantagem econômica indevida, falsificações, lesões corporais em razão dos procedimentos desnecessários e lavagem de dinheiro, além da prática de crimes contra o consumidor e contra a saúde, todos com pena máxima superior a quatro anos”, declarou.

Segundo a sentença a dinâmica do crime começava na empresa TM Medical, gerenciadas pelos réus Mariza Aparecida Rezende e Micael Bezerra, com a colaboração de Johnny Wesley Gonçalves, um sócio oculto que gerenciava o grupo criminoso. Eles teriam se aliado a um grupo de médicos para orientá-los na prática ilícita, preenchendo ou colaborando no preenchimento dos relatórios médicos, indicando os equipamentos e suprimentos para as cirurgias, com objetivo de obter um orçamento mais alto (incluindo itens e procedimentos desnecessários).

Durante os procedimentos cirúrgicos, ocorriam diversas fraudes que incluíam a troca de materiais indicados no processo de autorização dos planos de saúde, tudo para que fosse utilizado material de qualidade ou preço inferior, aumentando a lucratividade da empreitada criminosa, que era acobertada por meio da troca de lacres falsificados pela TM MEDICAL e que eram manipulados durante a cirurgia pelos funcionários Danielle Beserra de Oliveira, Rosângela Silva de Sousa e Sammer Oliveira Santos.

Antes mesmo da concretização financeira que se dava dias após os procedimentos cirúrgicos, Micael providenciava o pagamento da propina ao médico, em dinheiro. Eles recebiam valor correspondente a 30% do total de cada cirurgia. Além de acatarem as orientações, os médicos auxiliavam no esquema com a indicação das empresas que participariam do certamente. A médica Eliana de Barros, esposa do médico Marco de Agassiz, passou a atuar operando aparelho de monitorização, procedimento desnecessário. “Pelo que se apura dos depoimentos, a ré sequer dominava o aparelho, já que tinha que carregar consigo o manual e não sabia como emitir o relatório”, afirma o documento.

Antônio Márcio Catinguero era o principal responsável pelo recebimento e encaminhamento dos pedidos de cirurgias e orquestrava a composição das empresas, visando harmonizar eventuais disputas entre estas. Cícero Henrique exercia cargo de liderança e plena atuação nos grupos envolvidos, evitando que houvesse qualquer concorrência entre aquelas. Nabil Nazir, proprietário do hospital Home, atuava por Antônio Márcio e Cícero.

