Ibram lança edital para oferecer educação ambiental no Mangueiral

CB Correio Braziliense

A organização vencedora terá um período de 36 meses para oferecer atividades à população do bairro. - (foto: Ed Alves/CB/DA.Press.)

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram-DF) chama organizações da sociedade civil para a execução de atividades e ações de educação ambiental e desenvolvimento sustentável, no Centro de Práticas Sustentáveis (CPS), localizado nos Jardins Mangueiral. O chamamento foi feito no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta terça-feira (1/9).

A organização vencedora terá um período de 36 meses para oferecer atividades à população, com foco em educação ambiental e desenvolvimento sustentável, agroecologia, tecnologias sociais e mecanismos de desenvolvimento limpo, práticas integrativas de saúde-ambiente, cultura popular do cerrado, consumo consciente e tratamento adequado de resíduos.

Inscrição

Os interessados deverão preencher ficha de inscrição e proposta e encaminhar para o e-mail cps_email@ibram.df.gov.br até 1º de outubro de 2020. Clique aqui e confira mais detalhes do Edital de Chamamento e anexos.