Investimento em Áreas de Desenvolvimento Econômico chega a R$ 99,7 milhões

CB Correio Braziliense

(foto: Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou que os investimentos nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADE) chegou a R$ 99,7 milhões. Segundo o Executivo, a medida gerou, pelo menos, dois mil empregos.

Os investimentos aconteceram em Ceilândia, Santa Maria e Gama. O montante é resultado do empréstimo de U$ 71 milhões feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com contrapartida de 30% do GDF.

O valor permite, por exemplo, execução de obras de pavimentação, drenagem, ciclovia, estacionamento, subestação de energia, paisagismo e praças. A ideia é que as áreas se desenvolvam e consigam abrigar empresas de pequeno, médio e grande porte.

Em Ceilândia, por exemplo, a ADE da cidade recebeu construção de ciclovias, praças e pavimentação asfáltica. No Gama, a população ganhou drenagem e asfalto. Em Santa Maria, as equipes concluíram a subestação de energia do Pólo JK.