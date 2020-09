Homem pede água, invade casa e tenta estuprar e matar uma mulher

DD Darcianne Diogo

Suspeito foi preso em flagrante. Ele confessou que roubou e esfaqueou a vítima, mas negou a tentativa de estupro - (foto: PCDF/Divulgação)

Um homem que vive em situação de rua foi preso, na noite desta segunda-feira (31/8), acusado de tentar estuprar e matar uma dona de casa, na área rural do Setor Sul, do Gama. Segundo investigações conduzidas pela 14ª Delegacia de Polícia, o suspeito, de 29 anos, foi à residência da vítima pedindo um copo d’água.

De acordo com a apuração policial, o homem aproveitou-se da bondade da vítima para tentar cometer os crimes. Após a mulher entrar na casa para buscar a água, o acusado invadiu a residência portando uma faca e exigiu que ela lhe entregasse o aparelho celular e o dinheiro. O homem obrigou a vítima a se despir e tentou o abuso sexual.

A mulher reagiu às investidas do suspeito e acabou sendo atingida com diversos golpes de faca. O homem levou o celular da vítima e fugiu do local em seguida. Policiais conseguiram localizá-lo e, ao ser interrogado, ele confessou a tentativa de latrocínio, mas negou a tentativa de estupro. O autor, que tem 20 registros criminais (sendo a maioria por roubos e furtos), foi preso em flagrante e indiciado pelos delitos de latrocínio tentado e estupro tentado.



O Correio apurou que a mulher passou por cirurgia e está internada no Hospital Regional do Gama. Os golpes de faca atingiram o pulmão e a região do pescoço