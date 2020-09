Bombeiros farão ação social de conscientização na rodoviária

CB Correio Braziliense

O Ibres já começou a reformar a instalação física onde as ações serão feitas, um conjunto de boxes onde funcionava o DFTrans, desativado após extinção do órgão. - (foto: Acácio Pinheiro / Agência Brasília)

O Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social (Ibres) vai realizar ações sociais na Rodoviária do Plano Piloto. Inicialmente, o foco será na informação para estimular prevenção e diagnósticos precoces de câncer de mama e de colo de útero. A iniciativa não acarretará custos extras ao governo.

Além do diagnóstico, a ação vai ajudar no desenvolvimento dos programas comunitários de órgãos governamentais, buscando a integração e assistência sociais, a educação complementar, a formação de cidadãos solidários e conscientes de seus deveres e direitos, a recuperação de valores individuais, familiares e sociais.

É o que explica o tenente-coronel Eugênio César, presidente do Ibres. “Vamos desenvolver ações junto aos transeuntes da Rodoviária, trabalhando com a comunidade com trabalhos informativos e de orientação para demonstrar a importância de prevenir doenças. A ideia é ampliar e atingir mais enfermidades, conforme gênero e faixa etária, por exemplo, para interferir diretamente na qualidade de vida das pessoas que são atendidas pelo programa”.

O trabalho será executado junto à sociedade civil, entes privados e órgãos públicos. De acordo com o presidente da entidade, parcerias serão feitas conforme surjam as ações. O Ibres já conta com voluntários da área de saúde, que vão colaborar com as atividades, mas qualquer pessoa interessada em fazer parte pode procurar o grupo.

Também serão feitos trabalhos de orientação de direitos no meio social, de campanhas de coletas de doações, de desenvolvimento de atividades que visam bem-estar físico, psicológico e social, além da promoção gratuita de saúde, de esporte, de cultura, de desenvolvimento econômico e social.

Rastreamento eficaz

No caso do foco inicial das ações da entidade — câncer de mama e colo do útero — a responsável técnica distrital de ginecologia oncológica da Secretaria de Saúde, Indara Queiroz, explica que há rastreamento eficaz da doença. “Quanto mais cedo consegue identificar e tratar lesões precoces nos exames, ainda sem sintomas, o índice de cura é altíssimo”, explica.

O administrador da Rodoviária do Plano Piloto, Josué Martins de Oliveira, valoriza a parceria como forma de levar serviços e ações sociais para o local que, estrategicamente, acolhe muitas pessoas. O Termo de Cooperação entre a entidade e a Administração da Rodoviária e da Área Central de Brasília foi formalizado na sexta-feira (28/8), no Diário Oficial do DF, e tem vigência inicial de 60 dias, que poderá ser alterada mediante termo aditivo.